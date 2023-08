Uma menina de 9 anos foi brutalmente atacada por uma vaca nessa quarta-feira (9). O episódio aconteceu na Índia, país que considera o animal como sagrado e, por isso, é comum vê-lo andando livremente pelas ruas.

O momento do ataque foi registrado por câmeras de segurança do bairro residencial Chennai e compartilhado nas redes sociais. Identificada como Ayesha, a garota caminha ao lado de sua família quando, subitamente, se deparam com duas vacas. Uma delas começa a pisoteá-la e chifrá-la de forma consistente e agressivamente.

Suspeita-se que um barulho feito pelo irmão da vítima tenha deixado a vaca inquieta e então ela atacou a garota. Mãe e filho tentaram ajudá-la, mas não conseguiram chegar perto.

Depois de alguns segundos, moradores também se reúnem para tentar socorrê-la e começam a atirar pedras na vaca. Após um período, os animais fogem e populares conseguem socorrer a menina, que foi encaminhada para o hospital.