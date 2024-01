A atual Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga, empossada no dia 1º de janeiro deste ano, tomou a decisão de solicitar a suspensão do Processo Licitatório 008/2023 – Dispensa nº 003/2023 e do Chamamento Público 001/2023, referentes à construção da sede própria da Câmara.

A solicitação de suspensão do processo licitatório foi formalmente encaminhada à comissão de contratação nesta sexta-feira (12). A Comissão de Contratação já encaminhou o aviso de suspensão para a assessoria de Comunicação, que por sua vez publicou no site oficial da Câmara Municipal de Formiga e no Diário Oficial de Minas Gerais DOM/AMM (Associação Mineira de Municípios).

A medida foi adotada em virtude da necessidade de uma reavaliação e revisão do edital, uma vez que a nova Mesa Diretora assumiu suas funções recentemente e encontra-se em recesso parlamentar.