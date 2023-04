A verminose é bastante frequente nos cães, geralmente ocorre quando parasitos se instalam no intestino destes animais e, algumas vezes, pode também acometer alguns outros órgãos importantes como fígado, coração, pulmões e rins. A principal forma de transmissão ocorre pela via fecal-oral, que é quando os animais entram em contato com as fezes ou os objetos contaminados pelas fezes de um animal parasitado, contendo ovos ou larvas de parasito.

Estar atento a esse problema é bastante importante: os passeios, por exemplo, são muito benéficos, pois promovem bem-estar e qualidade de vida, mas devem ser sempre supervisionados, a fim de evitar que o animal tenha contato com fezes de outros animais e objetos “suspeitos”. Como evitar passeios pode ser uma condição estressante, impactando diretamente a saúde, a melhor opção é manter em dia o calendário de vermifugação.

O cão, uma vez infestado, contamina com suas próprias fezes o ambiente em que vive, e, a partir deste momento, as reinfestações acontecem, sem que o mesmo tenha que frequentar ambientes externos para isso.

Quando os animais estão parasitados, alguns sintomas podem ser observados, como perda de peso (mesmo com ingestão normal ou maior de alimentos), fraqueza, pelos arrepiados e sem brilho, aumento de volume na região do abdômen e excesso de secreção nos olhos, além de vômitos e diarreia, que podem ser acompanhados de sangue. Outro sintoma é a mudança de comportamento que, dependendo do parasito, pode causar coceira na região posterior, fazendo com que os pets arrastem esta região no chão, na tentativa de se coçar.

Alguns dos vermes que acometem os cães podem acometer as pessoas (ou seja, são zoonoses). Entre eles, está o “verme do chicote”, causador da ancilostomíase em cães e do “bicho geográfico” nos seres humanos. Outra importante doença é a toxocaríase – cujo verme causador também é responsável pela “Larva Migrans Visceral”, um problema que, quando acomete crianças, pode levar à cegueira.

Verminose é coisa séria e quando não diagnosticada ou tratada pode causar a morte do pet, além de prejuízos à saúde do tutor e de sua família. Após consulta com o médico-veterinário e a confirmação do diagnóstico, um vermífugo de amplo espectro será prescrito e as repetições serão baseadas no estilo de vida. A ciência comprova a segurança e os bons resultados de pomoato de pirantel com pomoato de oxantel e praziquantel para essa finalidade. Essa associação está presente no mercado em produtos como, Ciurex Plus Suspensão.

Tão importante quanto manter a vermifugação em dia é essencial manter o ambiente e os objetos do pet sempre limpos e higienizados e dar um destino adequado às fezes. Se o seu cão está com algum sintoma compatível com a verminose, ou está com a vermifugação atrasada, procure imediatamente um médico-veterinário!