A Argentina venceu Angola por 2 a 0 nesta sexta-feira (14), em amistoso disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda. O duelo marcou o encerramento da temporada 2025 da seleção campeã mundial e foi marcado pela forte presença de Lionel Messi, que recebeu aplausos de pé do público angolano.

O camisa 10 argentino foi protagonista da partida. Ainda no primeiro tempo, Messi deu a assistência para o gol de Lautaro Martínez, que abriu o placar aos 43 minutos. Na etapa final, aos 37, o craque marcou o segundo gol da equipe, ampliando a vantagem e arrancando uma intensa celebração da torcida local.

Com o gol anotado, Messi chegou a 50 gols sob o comando do técnico Lionel Scaloni e totaliza agora 115 bolas na rede pela seleção Albiceleste. A recepção calorosa do público em Luanda reforçou mais uma vez o status mundial do jogador.

A vitória diante de Angola fecha a temporada 2025 da Argentina, que disputou nove partidas ao longo do ano: foram sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, esta para o Equador, pelas Eliminatórias. O resultado mantém o bom momento da equipe e encerra o ano com mais um capítulo de protagonismo de Messi.

Com informações da CNN Brasil