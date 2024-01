Após percorrerem o país no último ano em busca de filiações para o PL, com foco especial na adesão de mulheres, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) realizarão uma série de eventos em igrejas nos Estados Unidos durante o período do Carnaval. Pelo menos quatro palestras do “Encontro das Mulheres Protagonistas” foram confirmadas.

As duas irão palestrar em igrejas evangélicas, como Batista e Assembleia de Deus, nas cidades de Atlanta (Geórgia), Boston (Massachusetts), Orlando (Flórida) e Pompano Beach (Flórida) entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Michelle, que é presidente do PL Mulher, abordará o tema “liderança autêntica”, enquanto Damares discutirá sobre “protagonismo além dos limites”.

Os ingressos estão disponíveis em uma faixa de preço entre US$ 45 e US$ 95, o que equivale a aproximadamente R$ 220 a R$ 470, sem considerar as taxas do site de vendas, que podem elevar o valor convertido para até R$ 505. O passe mais caro oferece um “meet and greet”, permitindo que as participantes conheçam pessoalmente as palestrantes, tirem fotos ao lado delas e recebam um livro de Damares.

No convite de divulgação é dito que o evento é uma iniciativa que “visa destacar a importância da liderança feminina, do empreendedorismo e do protagonismo das mulheres na sociedade atual”. Além de Michelle e Damares, o evento contará com palestras de Fernanda Poleza e Faby Sampaio, ambas empresárias e fundadoras do movimento “Mulher Protagonista”.

