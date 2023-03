Um micro-ônibus que seguia na rodovia BR-262, de Belo Horizonte para Itaúna, na região Central, caiu em uma ribanceira na altura do KM 367, em Juatuba, na Grande BH, deixando sete pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 6h25 da manhã deste domingo (26) e o motorista relatou que a direção do veículo teria travado.

Os militares foram chamados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As sete vítimas eram passageiros do micro-ônibus.

Uma mulher de 21 anos, segundo relato repassado aos bombeiros, foi ejetada do veículo. Ela estava consciente e orientada na hora do atendimento, mas bastante assustada. por sorte, não apresentava sinais de fratura. A jovem foi estabilizada pela equipe do Samu de Juatuba.

Outras duas apresentaram suspeita de fraturas e lesões leves e também foram conduzidas por uma ambulância do Samu.

As outras quatro vítimas, todas com ferimentos leves, foram encaminhados para o Hospital Regional de Betim, na região Metropolitana, por equipes da concessionária Triunfo, responsável pelo trecho da BR-262, e pela unidade de resgate dos Bombeiros.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a viação Itaúna e aguarda retorno.

Segundo os Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu no local do acidente. A remoção do veículo com guincho ficou sob responsabilidade da concessionária.

Fonte: Hoje em Dia