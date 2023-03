Minas Gerais tem 130 cidades em alerta para chuvas fortes nesta segunda-feira (27) e esta terça-feira (28).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas podem chegar a 100 milímetros, e os ventos podem ser de até 100 km/h.

“Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, alerta o Inmet.

Saiba como se prevenir:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades atingidas:

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Antônio Prado de Minas

Araponga

Barão de Monte Alto

Caiana

Caparaó

Carangola

Chalé

Divino

Durandé

Espera Feliz

Eugenópolis

Faria Lemos

Fervedouro

Lajinha

Laranjal

Leopoldina

Luisburgo

Manhuaçu

Manhumirim

Martins Soares

Miradouro

Miraí

Muriaé

Mutum

Orizânia

Palma

Patrocínio do Muriaé

Pedra Bonita

Pedra Dourada

Pirapetinga

Recreio

Reduto

Rosário da Limeira

Santa Margarida

Santana de Cataguases

São Francisco do Glória

São João do Manhuaçu

Tombos

Vieiras

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Careaçu

Carmo de Minas

Carvalhópolis

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacutinga

Jesuânia

Lambari

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Monsenhor Paulo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Lourenço

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serrania

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Turvolândia

Virgínia

Wenceslau Braz.

Fonte: O Tempo