Foto: Reprodução Adobe Stock / Wellphoto

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Minas possui mais de mil eletropostos

O número de eletropostos de carregamento de veículos públicos ou semipúblicos (aqueles em propriedades particulares como shoppings centers e restaurantes) passou a marca das 1 mil unidades e já soma 1.317, conforme dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. O número acompanha o aumento da frota de eletrificados no Estado, que atualmente é de 39.472 veículos. O número de veículos eletrificados vendidos em setembro deste ano foi 248% maior que as vendas no mesmo período do ano passado. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/carros-eletricos-como-montar-eletroposto/

Leste tem novo Polo de Lingerie

Em uma iniciativa que une inovação, empreendedorismo e valorização da indústria local, o Leste de Minas celebra a aprovação do Projeto do deputado Enes Cândido, que institui oficialmente o Polo da Produção de Lingerie de São João do Manteninha, agora ampliado para incluir os municípios de Mantena e Itabirinha. O projeto visa fortalecer a produção e comercialização de lingerie, estimular o desenvolvimento tecnológico no setor têxtil e fomentar a geração de empregos e renda na região, com ênfase em capacitação gerencial, técnica e comercial. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/leste-de-minas-ganha-destaque-com-novo-polo-de-lingerie/

Projeto beneficia autistas em Muriaé

A Câmara de Muriaé aprovou projeto de autoria do vereador Adilson Duarte que assegura ao estudante com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a matrícula na escola municipal mais próxima a sua residência, ou ao endereço profissional dos responsáveis, a critério da família, considerando que a proximidade será avaliada com base em critérios objetivos de distância e facilidade de acesso, levando em consideração a necessidade de transporte escolar adequado, quando cabível. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16128/criancas-com-autismo-poderao-estudar-em-escolas-perto-de-suas-casas-ou-do-trabalho-dos-pais

Patos ganha policlínica regional

O prefeito Luís Eduardo Falcão esteve nesta quarta-feira (8/10), em Brasília, assinando o termo de compromisso para a construção da Policlínica Regional no município. A unidade seguirá o projeto referencial do Ministério da Saúde, garantindo qualidade, eficiência e modernidade à estrutura física e assistencial. O investimento federal chega a R$ 30 milhões, sendo R$ 17,3 milhões para execução da obra e o restante para aquisição de equipamentos. A policlínica será referência em diagnóstico e terapêutica, reunindo diversas especialidades médicas e não médicas, além de ofertar exames gráficos e de imagem, assim como pequenos procedimentos. O objetivo é ampliar o acesso de toda a população aos serviços especializados e contribuir para a redução da sobrecarga hospitalar. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/ministerio-da-saude-e-prefeitura-de-patos-de-minas-assinam-termo-para-construcao-da-policlinica-com-investimento-de-r-30-milhoes

ExpoLeite terá tema “Zebu Leiteiro”

A ABCZ divulgou em seu portal as principais atrações e o conceito da 3ª ExpoLeite, que será realizada no Parque Fernando Costa, de 13 a 19 de outubro, em Uberaba. O evento terá como tema central “Zebu Leiteiro: genética que alimenta o mundo”, destacando a relevância da pecuária leiteira e seu constante crescimento. A ExpoLeite também será palco para a Expoinel, mostrando o protagonismo das raças zebuínas no setor. A programação deve reunir especialistas, criadores e acadêmicos, além de exposições técnicas com as inovações do mercado. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/126315/expoleite-2025-tera-tema-lzebu-leiteiro-genetica-que-alimenta-o-mundor-e-unira-feiras-no-parque-fernando-costa

Enxadrista mineiro ganha destaque

Aos 14 anos, Olavo Tadeu Carvalho Oliveira já conquistou feitos notáveis no xadrez e se tornou referência para estudantes de todo o país. Natural de Passos, ele começou a jogar ainda aos 5 anos e, desde então, acumula títulos nacionais e internacionais, além de ser personagem de material didático usado em escolas públicas mineiras. Desde o primeiro contato com o tabuleiro, Olavo demonstrou um talento incomum para o xadrez. Influenciado pelo avô, Eduardo Tadeu Carvalho, ele iniciou sua trajetória no Clube de Xadrez de São Sebastião do Paraíso, onde segue treinando até hoje com disciplina e dedicação. (Jornal do Sudoeste – SS Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=220054