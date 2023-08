Um novo ciclone extratropical deve se formar entre a costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai no final desta semana e promete causar impactos na região. Em Minas Gerais, os efeitos devem ser sentidos no Sul e no Triângulo no final de semana, com possibilidade de chuva na região especialmente no sábado (19).

O novo ciclone extratropical não deve, contudo, ter os mesmos efeitos devastadores do fenômeno que ocorreu em julho. Diferentemente do anterior, que se formou no continente, esse se formará no oceano, explica o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Olivio Bahia. “Imagine que o ciclone seja um pião. Ele fica rodando ali. O novo se formará quase no litoral da província de Buenos Aires, próximo ao litoral uruguaio, e vai girando com ventos principalmente no mar, na faixa costeira, e se deslocando para Leste. Aquele outro foi no Sul do Paraguai, então esse pião andou muito sobre o continente, uma área povoada, por isso o estrago foi maior”, detalha.

Mas o meteorologista não minimiza os potenciais impactos que podem ocorrer: “Ainda preocupa e devemos lançar avisos de tempestade e vento costeiro nos próximos dias” Os ciclones extratropicais não são fenômenos considerados raros, pontua ele. Eles se formam em áreas em que a pressão do ar é mais baixa do que a do entorno, assim o vento impulsiona a umidade para o alto, o que gera nuvens de chuva.

Eles são, ainda, associados a frentes frias. Os efeitos dessa frente serão sentidos no Sul do país, que também deve encarar tempestades no final da semana e ventos de até 80 km/h (intensidade considerada forte) e possivelmente geadas. A temperatura também deve baixar em São Paulo e no Sul de Minas, mas os efeitos da frente fria não devem ser o bastante para afetar Belo Horizonte e região significativamente.