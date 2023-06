Um homem foi preso, neste domingo(11), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, suspeito de tentar se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico. O suspeito foi detido após determinação da Justiça Federal em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a prisão foi realizada no portão de embarque internacional do aeroporto. Segundo as investigações, o homem pretendia deixar o país para se juntar à luta do grupo terrorista Estado Islâmico.

A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Barbacena, no Campo das Vertentes, e em São José dos Campos, no estado paulista.

O homem foi preso por “conduta criminosa de integrar e promover organização terrorista prevista na Lei 13.260”. Se condenado, o suspeito pode pegar pena de reclusão de cinco a oito anos, além de multa.

A PF ressalta ainda que o crime de terrorismo é considerado hediondo pela legislação nacional.

Fonte: O Tempo