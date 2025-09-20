Neste domingo (21), Belo Horizonte e pelo menos outras seis cidades de Minas Gerais serão palco de manifestações convocadas por movimentos de esquerda contra a chamada “PEC da Blindagem” e a proposta de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Organizado nacionalmente pela Frente Povo Sem Medo, o protesto acontece em várias partes do país e já foi confirmado em pelo menos 23 estados até a manhã deste sábado (20). Em BH, a concentração está marcada para as 9h, na Praça Raul Soares, no centro da capital.

Além de BH, cidades como Uberaba, Ituiutaba e Uberlândia (Triângulo Mineiro), Juiz de Fora (Zona da Mata), Alfenas (Sul de Minas) e até a Serra do Cipó (região central) também terão atos neste domingo. Os horários variam entre 9h e 10h30, a depender da cidade.

Nas redes sociais, nomes conhecidos do campo progressista já confirmaram presença e vêm convocando a população. Em BH, entre os que aderiram estão a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), as deputadas estaduais Beatriz Cerqueira (PT) e Bella Gonçalves (PSOL), além dos vereadores Iza Lourença (PSOL) e Pedro Rousseff (PT).

O que é a “PEC da Blindagem”?

A proposta de Emenda à Constituição, apelidada de PEC da Blindagem, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última terça-feira (16). A medida amplia a proteção legal a parlamentares, dificultando que deputados e senadores sejam investigados ou processados sem aval do Congresso.

A PEC foi apresentada ainda em 2021 pelo atual ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-AM), mas ganhou força agora sob comando de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara. O texto, relatado por Cláudio Cajado (PP-BA), prevê que qualquer processo contra parlamentares só possa seguir com autorização do Legislativo — o que, para os críticos, cria um escudo quase intransponível para políticos suspeitos de crimes.

A movimentação também acontece em meio a críticas à proposta de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, vista por setores da esquerda como uma tentativa de apagar responsabilidades por atos golpistas.

Com informações do jornal O Tempo