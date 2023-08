O Ministério da Educação abre nesta quarta-feira (9) as inscrições para o concurso público para preencher as vagas no cargo de técnico em assuntos educacionais. Serão 220 postos abertos, sendo 165 para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros. É preciso ter nível superior em qualquer área de formação para participar.

Quem for aprovado será lotado no MEC em Brasília e vai realizar atividades de execução qualificada de trabalhos pedagógicos. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. Os salários são de R$ 6.255,90 para uma jornada de 40 horas semanais, e incluem vencimento básico de R$ 2.419,90 e Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (CDPGPE) de R$ 3.836.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/mec_23 e pagar uma taxa de R$ 80. As inscrições seguem até o dia 28 de agosto.

O processo seletivo contará com provas de múltipla escolha e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a serem aplicadas, possivelmente, em 8 de outubro. O gabarito oficial está previsto para sair em 25 de outubro.