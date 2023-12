Um grupo de pessoas da Associação de Moradores do bairro São Luiz, em Divinópolis, realizaram uma vaquinha e, com a ajuda de alguns empresários, compraram os materiais necessários para tapar os buracos de uma via pública.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, um morador alega que ficaram esquecidos pelas autoridades, e defende: “A união faz a força!”

Outro participante do movimento agradeceu aos empresários que auxiliaram a Associação, e adicionou: “A gente não consegue fazer tudo de uma vez, é lógico, mas mesmo assim agradeço o que a gente conseguiu hoje”.

Na gravação, a população exigia uma atitude dos políticos, inclusive do prefeito de Divinópolis.

Com informações do portal Divinews*