Moradores de diferentes bairros de Pouso Alegre (MG) relatam o surgimento de escorpiões após a forte chuva que alagou pontos da cidade em fevereiro. Os casos têm sido registrados em bairros como Parque das Fontes, Pousada do Sol e Shangrilá.

Desde o temporal, pelo menos três escorpiões foram localizados na casa do auxiliar de expedição Almir José Rodrigues, no bairro Parque das Fontes. Em uma das situações, ele levou um susto quando chegava da igreja e se deparou com um animal na parede.

“Muito medo, né? Porque esse amarelo é o escorpião mais perigoso que tem, eu acho. Então a gente fica meio apreensivo com essas coisas. […] Sempre mantemos o ambiente limpo, sempre limpando, lavando aqui, para não aparecer. Mas como está tendo muita obra, é um risco de aparecer mais escorpiões ainda”.

Já no bairro Pousada do Sol, a dona de casa Regina Maria Fonseca encontrou outros três escorpiões e tem convivido com o medo das “visitas indesejadas”.

“Quando eu vejo, eu me arrepio e tudo que esbarra em mim, eu já assusto de tanto medo que eu tenho”, relata.

Como animais peçonhentos, os escorpiões são normalmente encontrados próximos aos cemitérios ou locais com acúmulo de lixo e entulhos. Segundo especialistas, para combatê-los é preciso fazer a limpeza dos espaços urbanos.

“Eu tenho que tirar o que ele precisa. Ele precisa de um local úmido, quente, e ele precisa se alimentar. Um dos principais alimentos dele, por exemplo, é a barata. Então, se eu tenho matéria orgânica, se eu tenho lixo acumulado, se eu tenho roupa, por exemplo, estocada, às vezes úmida, eu tenho tudo o que ele precisa. O resto de material de construção para ele é excelente. Folha seca depositada para ele é excelente. Então se eu deixo o ambiente que ele gosta, se eu deixo a comida, ele vai aparecer”, explica bióloga Larissa Franceli.

De acordo com o Instituto Butantan, os acidentes envolvendo os escorpiões são mais comuns durante o verão, uma época propícia para multiplicação. Em casa, a população precisa tomar alguns cuidados.

“O que eu tenho que fazer é tentar controlar esse ambiente para justamente o escorpião não aparecer, porque ele é de fácil reprodução”, completa a bióloga.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Pouso Alegre informou que está em andamento um levantamento nos terrenos baldios e a emissão de notificações aos proprietários para que eles possam fazer a limpeza.

Conforme a gestão municipal, os agentes de endemias têm feito visitas e acompanhado a situação nos bairros no entorno da cidade.

