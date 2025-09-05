O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitou nesta sexta-feira (5) ao presidente da Primeira Turma da Corte, Cristiano Zanin, o agendamento de sessões adicionais para o julgamento do chamado “núcleo 1” da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A solicitação prevê novas sessões na próxima quinta-feira (11), além das cinco já programadas para a semana. Até o momento, estão previstas duas sessões na terça-feira (9h e 14h), uma na quarta-feira (9h) e duas na sexta-feira (9h).

No despacho encaminhado a Zanin, Moraes — que é o relator do caso — não apresentou justificativa para o pedido de ampliação da agenda. O julgamento envolve réus acusados de participação em atos que teriam como objetivo a ruptura institucional no país.

A pauta segue em atualização.

Com informações do O Tempo