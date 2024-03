A Polícia Militar confirmou a morte de dois homens na noite desse domingo (10) em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram baleados por militares durante uma confusão em uma cavalgada no vilarejo de São José.

Conforme a corporação, dois militares também se feriram na ocorrência e foram encaminhados para o Hospital 25 de Maio, que fica no centro de Esmeraldas.

A Polícia Militar não quis dar detalhes da ocorrência e afirmou que vai se manifestar por meio de nota.

Testemunhas ouvidas pelo jornal O Tempo afirmam que dois homens se envolveram em uma briga durante a cavalgada e a Polícia Militar tentou impedir a confusão.

Os homens, que estariam com canivete, teriam golpeado os militares e tentaram pegar as armas dos policiais, que reagiram e atiraram.

Pelo menos um policial foi atingido no pescoço. Os dois atingidos foram baleados no peito, conforme pessoas no local. Após os disparos, populares tentaram furar pneus das viaturas que estavam na ocorrência.

Fonte: O Tempo