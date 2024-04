Na noite desse domingo (21), a Quarta Companhia de Bombeiros foi acionada após uma motocicleta colidir contra uma árvore na avenida Tabelião Juca Almeida, em Formiga.

No local, os bombeiros se depararam com duas vítimas caídas no canteiro central.

Ambas as vítimas, um homem e uma mulher, estavam conscientes, porém confusas. A motocicleta encontrava-se caída um pouco à frente delas. Não foram observados sinais de fraturas ou grandes hemorragias.

As vítimas foram imobilizadas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos militares do Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A Polícia Militar compareceu ao local.

Fonte: Corpo de Bombeiros