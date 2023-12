A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recuperou uma motocicleta que havia sido furtada no dia 10 deste mês em Onça do Pitangui.

A apreensão do veículo ocorreu na noite dessa sexta-feira (15), na altura do km 19, da MG-423, em Conceição do Pará.

Durante realização de operação conjunta de fiscalização de trânsito, os policiais flagraram o condutor da motocicleta Honda retornar em local proibido próximo à blitz. Ele fugiu em alta velocidade em direção ao povoado Casquilho de Baixo, sendo perseguido.