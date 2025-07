Uma motociclista morreu após ser atingida por um carro que trafegava na contramão na BR-381, em Ipatinga, na região do Vale do Aço. Com o impacto, ela foi arremessada cerca de 15 metros e não resistiu. O acidente ocorreu no trecho urbano da rodovia, na altura do bairro Iguaçu, durante a madrugada desta sexta-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve diversas fraturas pelo corpo. Ela chegou a ser atendida por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. A morte foi confirmada ainda no local do acidente. Ainda segundo os bombeiros, testemunhas disseram que o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foram mobilizadas para investigar o caso. A causa do acidente ainda é desconhecida, bem como o motivo pelo qual o motorista seguia pela contramão. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

Fonte: Rayllan Oliveira-O Tempo