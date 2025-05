Na tarde desta quinta-feira (01), o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de queda de motocicleta na Rua 1º de Abril, bairro Vila Castro, em Formiga-MG.

O condutor, um homem de 25 anos, relatou à equipe que perdeu o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas, vindo a cair na pista. Ele foi encontrado consciente, orientado e amparado por populares até a chegada do socorro.

Durante a avaliação realizada pelos militares, foram identificadas escoriações em diversas partes do corpo, laceração no membro inferior esquerdo e suspeita de lesão ligamentar no ombro esquerdo.

A vítima foi imobilizada conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga para avaliação médica.

A motocicleta envolvida no acidente permaneceu no local, ficando sob responsabilidade de uma testemunha devidamente identificada e registrada.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção redobrada ao trafegar por vias urbanas, especialmente em locais com redutores de velocidade, e do uso correto dos equipamentos de proteção individual.

Fonte e foto: CBMMG