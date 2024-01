Um motociclista perdeu a vida após ser atacado por abelhas durante uma trilha na estrada de terra Atila Cagnani de Melo, em Poços de Caldas, no último sábado (30). O homem, de 43 anos, era natural de Campestre.

Enquanto seguia o trajeto, a vítima foi surpreendida por um enxame de abelhas, o que a separou do grupo em meio à mata.

Os serviços de emergência foram acionados, mas, infelizmente, o homem já estava em parada cardiorrespiratória devido a um choque anafilático.

Apesar dos esforços dos bombeiros, que tentaram reanimá-lo e administraram adrenalina com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista não resistiu e faleceu no local.

Fonte: Portal Campo Belo