Uma adolescente de 14 anos precisou ser socorrida para o Hospital João XXIII após ser atropelada por um motorista bêbado no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem, que não foi identificado, dirigia uma Saveiro vermelha, quando perdeu o controle do veículo e atingiu uma Fiat Fiorino que estava parada no cruzamento entre as ruas Gregório de Matos e e Euclásio.

Com a batida, o condutor seguiu descendo a rua desgovernado e acabou atropelando a jovem.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João XXIII.