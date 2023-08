Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu e duas crianças, de 6 e 7 anos, ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na BR-040, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desse sábado (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado às 15h50, o acidente aconteceu próximo à central de distribuição do EPA Supermercado e à fábrica de cimento, no sentido Sete Lagoas. Ainda não há informações sobre a causa do capotamento.

O motorista, que ficou preso às ferragens, morreu ainda no local, conforme atestado pelo médico de uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois meninos tiveram fraturas nas pernas e foram conduzidos pela ambulância para uma unidade hospitalar do município. Segundo os bombeiros, o condutor seria o padrasto de um dos garotos.