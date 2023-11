O motorista de um carro acionou o Corpo de Bombeiros para pedir socorro após capotar o carro que dirigia e ficar preso no veículo com a família. O caso aconteceu no início da manhã deste domingo (26) na MG-179, mas proximidades do trevo de Silvianópólis.

De acordo com os bombeiros, o motorista acionou os militares dizendo que havia perdido o controle de direção, capotado o carro em uma ribanceira às margens da rodovia e ficado preso junto a esposa e a filha no veículo.

Ao chegar no local, os bombeiros relataram que viram uma trilha de vegetação amassada às margens da rodovia. Cerca de 10 metros abaixo da rodovia estava o carro parado ao lado de um barranco, com o teto amassado, impedindo a saída das vítimas.

Os bombeiros utilizaram um descarcerador para retirar a porta esquerda do carro e retirar as três vítimas do veículo: o motorista de 62 anos, a esposa dele de 56 anos e a filha do casal, de 31 anos. Eles estavam conscientes e orientados, conforme os militares.