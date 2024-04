Um homem morreu na tarde desta sexta-feira (12), em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta na BR-262, no município de Betim. O acidente aconteceu por volta das 13h05, na altura do KM 357.

No local houve uma colisão traseira envolvendo o carro e a carreta, que seguiam no sentido Betim/Pará de Minas. Conforme apurado, a carreta estava parada no acostamento devido a uma pane, quando o carro perdeu o controle e colidiu na traseira do veículo.

Com o impacto, o motorista do carro veio a óbito no local. Já o motorista da carreta não se feriu.

Equipes da Triunfo Concebra e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. O trânsito ficou lento no trecho para os trabalhos de praxe.

Fonte: Tapiraí TV