Na noite de sábado (9), por volta das 22h, uma carreta carregada com placas de energia fotovoltaica capotou no quilômetro 592 da BR-381, em Carmópolis de Minas. O veículo seguia no sentido Sul quando perdeu o controle e tombou sobre o canteiro central da rodovia, deixando o motorista preso às ferragens.

Equipes do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Oliveira, da concessionária que administra a via e do SAMU atuaram no resgate, prestando os primeiros socorros e utilizando técnicas de salvamento veicular para o desencarceramento. Apesar dos esforços, o condutor, de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil também estiveram presentes. O trânsito ficou em meia pista nos dois sentidos durante o atendimento. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fonte e foto: CBMMG