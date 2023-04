Um caminhão carregado com ferragens invadiu a residência de dois idosos nesta sexta-feira (21), em Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista afirmou que teve um mal súbito e só recobrou a consciência depois da batida. Os idosos não se feriram, apesar do susto.

Ainda conforme a corporação, os bombeiros foram acionados por meio da central de atendimento. Os militares, então, saíram em comboio com três viaturas. Já no local, os vizinhos afirmaram que dois idosos estavam na casa, mas não atendiam aos chamados. Os bombeiros os encontraram fora da residência, sem ferimentos aparentes, mas assustados. Uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada até o local e conduziu o motorista para o hospital. A situação da casa foi passada para a Defesa Civil Municipal. Fonte: O Tempo