Pela primeira vez em Formiga, a banda Vol. 4 Black Sabbath Tribute, de Belo Horizonte, se apresentará em um evento promovido pelo Motorock Clube, que acontecerá no próximo sábado (18), a partir das 18h, na sede do clube (na Avenida Brasil, 1015).

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla. A organização também arrecadará alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas na entrada do evento.

Quem fará a abertura do show é a banda formiguense Motores Malditos, que está na ativa desde o início de 2022 e aproveitará para lançar seu primeiro EP. O grupo é composto por Dênis Palhares (vocal e guitarra), Felipe “Fill” Palhares (guitarra solo), Rodolfo Martins (baixo) e João Cunha (bateria). Para fazer seu som, a banda autoral tem influências dos gêneros Stoner e Doom Metal e se inspira no próprio Black Sabbath e também em grupos como Kyuss e Kal El.

A Vol 4. é formada por membros da banda Pesta, de Belo Horizonte, e possivelmente o mais representativo nome brasileiro do Doom Metal tradicional da atualidade.

A formação traz Thiago Cruz (vocais), Marcos Resende (guitarra), Daniel Rocha (guitarra), Anderson Vaca (baixo) e Flávio Freitas (bateria). Talento não falta a esses profissionais. O que o público pode esperar é muita qualidade e peso com as clássicas da lenda do heavy metal, Black Sabbath.

“Além da arrecadação de alimentos e fraldas geriátricas, que serão doados pelo MotoRock, o evento tem como objetivo abrir espaço para bandas de outras cidades e para projetos autorais, e, assim, criar um elo entre fãs do rock em várias regiões. É muito importante que isso esteja acontecendo em Formiga, pois sabemos que há um público muito fiel aqui na cidade e que com certeza irá agregar fãs de toda a região”, ressaltou um dos organizadores e também membro da Motores Malditos, Dênis Palhares.