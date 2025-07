Duas comissões presididas por parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, convocaram reuniões deliberativas nesta terça com moções de apoio político a Bolsonaro na pauta. Câmara passa por reforma.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), proibiu nesta terça-feira (22) a realização de reuniões de comissões na Câmara dos Deputados.

O ato ainda não foi publicado no Diário da Câmara, mas foi confirmado pela presidência da Casa.

A oposição também confirmou o cancelamento das reuniões. Mesmo assim, um grupo de parlamentares da Comissão de Segurança Pública se reuniu e exibiu uma placa de moção de apoio em homenagem ao ex-presidente.

Mesmo com restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como proibição de postar nas redes sociais, uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno, Jair Bolsonaro era esperado nesses atos da oposição na Câmara.

Contudo, nesta manhã, Bolsonaro foi visto entrando na sede do PL.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante disse ao blog que pediu a Bolsonaro para não ir ao Congresso nesta terça.

Ainda segundo Cavalcante, os advogados do ex-presidente vão questionar a decisão de Moraes desta segunda (21) sobre publicação de trechos de entrevistas nas redes sociais.

As convocações contrariavam um comunicado anterior do presidente Hugo Motta, da semana passada (sexta-feira), que manteve o recesso de julho mesmo após a oposição pedir para que as férias dos parlamentares fossem canceladas para reagir às medidas.

Como mostrou o blog do jornalista Gerson Camarotti, Hugo Motta sinalizou aos deputados do PL a impossibilidade de fazer a reunião em função de obras em curso durante o recesso.

As comissões da Câmara estão passando por reformas. O corredor em que fica os plenários dos colegiados também está em manutenção.

O piso do corredor das comissões, no anexo 2, está sendo trocado por granito preto. Também serão instalados painéis de madeira no local.

A expectativa é de entregar a reforma antes da volta do recesso, marcado para 4 de agosto.

Em uma decisão dentro do inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro contra instituições brasileiras nos Estados Unidos, Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares. Como:

uso de tornozeleira eletrônica;

proibição de uso de redes sociais;

toque de recolher noturno e nos fins de semana;

além de restrições de contato com seus filhos, diplomatas e outros investigados.

