Nesta quinta-feira (20) começam as comemorações pelo aniversário de 27 anos da emancipação político-administrativa de Córrego Fundo. A cidade terá quatro dias de muita festa, música e apresentações artísticas para confraternização e celebração.

Os eventos comemorativos estão sendo organizados pela administração municipal, por meio de suas secretarias, em especial a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Além disso, uma parceria firmada com a empresa Mr. Rock, propiciará atrações ainda mais especiais para a festa.

Os palcos serão na praça Vigário João Ivo. Dia 20 (quinta-feira) haverá DJ Piggeon, a partir das 20h. Dia 21 (sexta), serão diversas as atrações. Começando às 20h, com apresentações artísticas, e o DJ Piggeon volta ao palco para esquentar o público para o principal show da noite, de Bruno César e Luciano. Para encerrar a sexta-feira, à 1h, a DJ Lins se apresentará, com a participação de dançarinos.

O evento no sábado (22) terá início à tarde. A partir das 16h, haverá show da banda Pretty Pitty, cover da cantora pop rock Pitty.

Às 20h, uma participação especial do Robô Led movimentará o público, abrindo para o show de Luciana Oliveira, às 20h30. A apresentação principal da noite será a dupla Cleber e Cauan, às 23h30, e, para fechar a noite, às 1h30 será a vez do DJ Mardinho.

No domingo (23), as atrações começarão a partir das 14h30. Momento cívico e desfile das escolas. E, às 19h, show da banda Morgan 77, composta por artistas da cidade.

Durante todos os dias de festa, será montada uma praça de alimentação e comerciantes da cidade estarão oferecendo comidas típicas e bebidas para o público. Haverá também barraca da cervejaria artesanal Furst. Para participar do evento, não será permitida a entrada com garrafas de vidro, pensando na segurança dos presentes.

Um dos importantes apoios para o evento é do Sicoob Credifor que está contribuindo para que a festa seja um sucesso.

Para o prefeito Danilo Oliveira Campos, as expectativas são as melhores. “Estamos todos muito felizes com o que está sendo preparado para esta festa. Todos os envolvidos estão fazendo o melhor pela segurança e diversão, para comemorarmos juntos a alegria de viver em Córrego Fundo, cidade de que temos tanto orgulho. Desejamos aos convidados, daqui e das cidades vizinhas, que aproveitem bastante os shows e que tenham momentos de muita descontração. Que a cidade possa comemorar, cada vez mais, o progresso e as conquistas de nosso povo”, comentou.