O Projeto de Extensão “Amigos da Equoterapia”, terá mudança de horário no dia 11/10, em que será realizado das 8:30 às 10:30 horas. Nos demais dias, o horário permanecerá o mesmo sendo no dia 25/10 das 8:30 às 10:30 horas e no dia 29/11 das 13:30 às 15h30 horas.

A atividade, que realiza os encontros na Fazenda Laboratório, conta com a participação dos alunos do 10º período do curso de Fisioterapia, coordenados pela professora e supervisora de estágio Mônica Campos Pedrosa.

A iniciativa beneficia usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga (APAE), dentro do Plano de Atenção à Pessoa com Deficiência na Área de Assistência Social.

O objetivo é permitir que os alunos tenham a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos vistos em sala de aula sobre a Equoterapia e adquirir experiência para atuar no mercado de trabalho com uma maior segurança e eficácia.

Fonte: Unifor-MG