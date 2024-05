Três mulheres ficaram feridas após a colisão de uma Mitsubishi Lancer contra um radar eletrônico na MG-179, em Alfenas, no Sul de Minas, neste domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam no interior do automóvel no momento da batida, ocorrida na altura da Vila Teixeira, no período da manhã.

Com o choque, três mulheres tiveram ferimentos leves. Elas conseguiram sair do carro sozinhas.

Os bombeiros realizaram o transporte das mesmas até o Hospital Alzira Velano, onde receberam cuidados médicos.

Fonte: O Tempo