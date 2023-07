Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada por outra de 19, na manhã desta quinta-feira (27), no bairro do Val, em Inhapim. O estado de saúde da vítima é grave. Segundo o tenente Marliere da Polícia Militar, o crime foi motivado após a agressora descobrir que o namorado também estava tendo um relacionamento com a vítima.

“É uma situação um pouco complexa, porque tanto a vítima quanto a autora, mantinham um relacionamento com o indivíduo que namorava as duas meninas. Sabendo disso, foi o motivo dessa tentativa de homicídio“; disse o tenente.

A agressora foi presa no município de Caratinga cerca de três horas após o crime. Com ela, a polícia encontrou apenas o cabo da faca. Ela afirma que a outra parte se quebrou enquanto ela esfaqueava a vítima.

A polícia explicou que na manhã desta quinta, usando o telefone do namorado, a agressora enviou uma mensagem, atraindo a menina até a casa dela. Lá, as duas discutiram e entraram em luta corporal, momento em que ela pegou uma faca, desferiu vários golpes contra a vítima e fugiu do local.