Na noite desse sábado (19), uma mulher de 35 anos foi vítima de uma agressão no bairro Novo Jardim Alvorada, em Formiga. Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada às 19h11 para atender a ocorrência.

De acordo com testemunhas, a agressora seria uma mulher, que teria utilizado uma pedra para ferir a vítima. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a mulher caída na calçada, com um ferimento na cabeça e sinais de rebaixamento do nível de consciência.

Após os primeiros atendimentos e a realização dos procedimentos de suporte básico de vida, a vítima foi encaminhada para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Polícia Militar também compareceu ao local para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. As circunstâncias e motivações da agressão não foram informadas.

Fonte e foto: CBMMG