Uma mulher foi brutalmente assassinada cerca de quatro horas depois de pedir medida protetiva contra o marido, em Tupã, no interior de SP. O homem é o principal suspeito do crime, que foi registrado na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 13h30.

De acordo com informações da Polícia Civil, Milena Dantas Bereta Nistarda, de 53 anos, foi morta a facadas. O principal suspeito é o marido dela, Marcelo Nistarda Antoniassi, de 49 anos, que foi preso em flagrante pelo crime na residência do casal.

Por volta das 9h30, Milena foi à delegacia de Tupã e registrou um boletim de ocorrência por violência psicológica e pediu medida protetiva contra o companheiro. Em seguida, ela retornou para casa e se trancou no imóvel.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime invadiu a residência, localizada na Vila Abarca. Durante a ação, ele derrubou o portão com o carro e arrombou as portas do imóvel. No local, ele desferiu diversos golpes de faca contra a vítima e, por fim, abriu o abdômen dela e extraiu as vísceras e o coração.

O homem chegou a resistir à prisão, mas foi preso em flagrante por feminicídio, por volta das 13h30, cerca de quatro horas depois da esposa ter pedido uma medida protetiva contra ele. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1