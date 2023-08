Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta nessa segunda-feira (14 de agosto) em um hotel no centro de Montes Claros, no Norte de Minas. O suspeito do crime é o amante da mulher, de 53 anos. Eles se encontravam a cada 15 dias no hotel onde ocorreu o crime.

De acordo com um funcionário do hotel, o casal deu entrada por volta de 8h40 no local. O homem, que estava com uma máscara de proteção facial, saiu, sem pagar, por volta de 12h e não retornou.

Desconfiados, os funcionários do hotel abriram o quarto e localizaram a vítima morta, sobre a cama, degolada (com corte no pescoço) e bastante ensanguentada.

Segundo levantamentos, a vítima era moradora de Lagoa dos Patos e disse a familiares que iria para Montes Claros para realizar exames médicos. Familiares disseram também que sabiam que a mulher mantinha um relacionamento extraconjugal com o suspeito, morador de Carbonita.