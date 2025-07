A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na manhã de quinta-feira (24), um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher de 39 anos suspeita de envolvimento em um golpe contra uma idosa, em Montes Claros, no Norte de Minas. A investigação apura crimes de estelionato e associação criminosa, que causaram um prejuízo estimado em R$ 300 mil à vítima.

Durante a ação, dois celulares foram apreendidos. O material será analisado para ajudar na identificação de outros integrantes do grupo criminoso. A Justiça também foi acionada para bloquear valores equivalentes ao montante perdido pela vítima, além de autorizar a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos investigados.

O golpe

De acordo com a polícia, a quadrilha entrou em contato com a vítima por telefone. Um dos golpistas se passou por gerente de segurança de um banco e alegou que a conta da idosa estaria sendo alvo de fraudes. Com isso, conseguiu convencê-la a realizar transferências bancárias para contas supostamente seguras, totalizando R$ 285 mil.

Além disso, uma mulher, se passando por funcionária da instituição financeira, foi até a residência da idosa e recolheu joias avaliadas em R$ 15 mil.

O delegado responsável pelo caso, Cézar Salgueiro, faz um alerta sobre esse tipo de golpe, que tem se tornado cada vez mais comum.

“Golpistas têm se aproveitado da boa-fé, especialmente de pessoas idosas, usando identidades falsas para obter vantagens financeiras. É fundamental desconfiar de ligações com abordagens desse tipo e confirmar qualquer informação com os bancos pelos canais oficiais”, destacou.

As investigações seguem para identificar todos os envolvidos no esquema.

Fonte: Raphael Bicalho – Itatiaia