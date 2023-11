Uma mulher foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (9) em Poços de Caldas (MG). Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o marido da vítima. A filha do casal, uma bebê de 1 ano, também foi atingida por um golpe de faca.

O caso aconteceu em um apartamento na Rua Argentina, no Bairro Quisisana. O suspeito do crime, de 40 anos, é psicólogo e também concorreu ao conselho tutelar de Poços de Caldas – regional Centro-Leste, mas ficou na 12ª posição com 52 votos. Ele não foi eleito, mas é considerado suplente.

Segundo a Polícia Militar, um familiar do suspeito disse aos policiais que teria ouvido Tatiana de Lima Campana Cobra, de 40 anos pedindo ajuda. Esta pessoa teria encontrado a vítima tentando proteger a filha, que também estava ferida. A família então retirou a faca do local e prestou assistência à criança.

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local encontraram o homem sendo socorrido pelo Samu com várias perfurações no peito. A mulher foi encontrada sem vida e caída em um dos quartos.

Para a polícia, ele disse que a vítima teria o atacado com uma faca e, em seguida, teria se autolesionado. Porém, conforme o boletim de ocorrência, os exames feitos por um perito apontam que as lesões da vítima seriam de autodefesa.

Segundo a Polícia Militar, a perícia apontou que Tatiana foi atingida com sete golpes de faca, sendo três no tórax, três no braço direito e um no braço esquerdo.

O suspeito foi encaminhado para o Hospital da Santa Casa. De acordo com a PM, o médico constatou que o homem estava com 10 perfurações superficiais, todas do lado esquerdo do peito e sem nenhuma lesão dos braços e nas mãos.

O homem foi medicado e permanece em observação no hospital. O celular dele foi recolhido e depois será enviado para a delegacia.

A criança foi socorrida por familiares do casal e encaminhada para a UPA com um ferimento no abdômen. A menina foi transferida para a Santa Casa, onde está sob cuidados médicos e responsabilidade de uma tia.

Segundo a Santa Casa de Poços de Caldas, a bebê foi atendida com uma lesão superficial e está em observação clínica, mas com bom estado de saúde. O corpo de Tatiana será sepultado às 17h no Cemitério da Saudade, onde está sendo realizado o velório.

O homem recebeu voz de prisão e deve ser encaminhado para a delegacia após receber alta hospitalar. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: G1 Sul de Minas