Uma mulher de 32 anos foi presa por maus-tratos na tarde de terça-feira (22), após ter sido flagrada agredindo um filhote de pitbull no Centro de Poços de Caldas (MG). Segundo o registro da ocorrência, a mulher, que é uma pessoa em situação de rua, teria arremessado o filhote ao chão com violência e batido nele com uma garrafa. Uma testemunha viu a ação e acionou os policiais.

Ao ser abordada, a mulher confirmou as agressões e disse que havia ficado nervosa porque o cão mordia a sacola de uma moça que estava no chão, ao lado de uma padaria. Ela ainda contou que o namorado dela ganhou o animal há cerca de dois meses, e que era usuária frequente de crack com o parceiro, tendo inclusive utilizado a substância recentemente.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi conduzida à delegacia, acompanhada do animal e de uma testemunha, teve a prisão ratificada e está no presídio da cidade. O filhote foi encaminhado a um abrigo, passou por avaliação veterinária e está bem.

Lei Sansão: maus-tratos aos animais é crime

Sancionada em 2020, a Lei Sansão estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos.

O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar os atos contra esses animais. A pena é aumentada de um sexto a um terço se o crime causa a morte do animal.

O termo “reclusão” indica que a punição pode ser cumprida em regime inicial fechado ou semiaberto, a depender do tempo total da condenação e dos antecedentes do réu.

Fonte: G1 Sul de Minas