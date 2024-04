Uma Igreja localizada no bairro Santa Maria, na região Oeste de Belo Horizonte, pegou fogo, neste domingo (14), após um frango ter sido deixado no forno.

Segundo os bombeiros, o incêndio ocorreu na cozinha do local. Uma mulher teria colocado o alimento no forno e foi ao salão da igreja.

Ao voltar, sentiu um cheiro de queimado e tentou apagar o incêndio. Vizinhos que viram o fogo também tentaram apagar as chamas, mas não conseguiram.

Segundo o Tenente Reis, do Corpo de Bombeiros, o local não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e a causa do que provocou o fogo será investigada.

“O espaço é pequeno e tem pouca ventilação. Isso contribuiu para as chamas e a inalação de fumaça. Os vizinhos até tentaram apagar o fogo, mas não tiveram êxito. Sabemos que a mulher deixou um frango no forno, mas o que provocou o incêndio não sabemos. Se foi vazamento de gás, defeito. Terá que ser investigado”, conta. “O local não tem o AVCB e o proprietário será notificado. É importante o laudo para que sejam feitas ações de prevenção”, completa.

Hoje teria um almoço no templo religioso e por isso a mulher estava preparando o frango. Ela precisou ser encaminhada à UPA JK, em Contagem, por inalar muita fumaça. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Fonte: G1