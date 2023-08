Prisão de ventre é conhecida, entre outras coisas, por deixar a pessoa de mau humor. Imagine como estava o ânimo da mulher de 53 anos que teve que passar por uma cirurgia para retirada de um cocô gigante do intestino. O episódio inusitado aconteceu na China, e a imagem das fezes circula pelas redes sociais.

Com 1 metro de comprimento e pesando 20 kg, o cocô retirado da chinesa, identificada como Hua, causou muito desconforto a ela: foram 10 dias de constipação severa. Após a data, ela se dirigiu ao hospital na última segunda-feira (7 de agosto).

Ela relatou que estava sentindo falta de ar e forte pressão do peito, além de desconforto abdominal. Como é muito magra, ficou evidente que a barriga estava muito inchada. Antes de ir à instituição médica, chegou a ficar impossibilitada de sair da cama tamanha a dor que sentia.

Hua foi atendida no Primeiro Hospital da Universidade de e Zhejiang, no leste da China. Depois de feitos os exames iniciais, concluíram que havia uma grande quantidade de fezes endurecidas no intestino da mulher.