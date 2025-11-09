Na madrugada deste domingo (9), uma mulher de 35 anos ficou ferida após o carro em que estava colidir contra um poste na Avenida Geraldo Almeida, no bairro das Oliveiras, em Formiga. O acidente foi registrado por volta das 5h19 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima consciente, com escoriações leves nos membros inferiores e superiores. No entanto, ela permaneceu presa dentro do veículo, pois as portas ficaram travadas após o impacto.

Os bombeiros deslocaram o para-brisa quebrado e conseguiram destravar a porta do passageiro manualmente, permitindo o acesso à vítima. Após ser retirada do automóvel, ela foi encaminhada à equipe do suporte básico para avaliação e atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de respeitar as normas de trânsito e adotar uma condução segura, especialmente em vias urbanas, para evitar acidentes e preservar vidas.

Fonte e foto: CBMMG