Uma mulher, de 26 anos, e os dois sobrinhos dela, de 8 e 9 anos, morreram afogados em um rio próximo a cidade de Nazareno, a 236 quilômetros de Belo Horizonte, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Os corpos foram encontrados no começo da tarde deste domingo (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes chegaram ao local após um policial militar informar, por meio de uma ligação por telefone, sobre do afogamento da mulher. Próximo ao rio, testemunhas disseram aos bombeiros que além da mulher outras duas crianças também teriam se afogado.

As equipes dos bombeiros iniciaram as buscas e no começo da tarde deste domingo (13) os corpos foram localizados. Eles foram entregues para a equipe da perícia, que irá investigar o caso.

