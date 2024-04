Uma mulher, de 30 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (10) após um acidente de trânsito envolvendo duas carretas na BR-262, no município de Luz. O acidente aconteceu por volta das 17h35, na altura do KM 536.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local, foi constatado que houve uma colisão traseira envolvendo duas carretas que seguiam no sentido Luz/Campos Altos.

Conforme a PRF, uma carreta Scania/G 420 havia acabado de sair de um posto de combustíveis e estava em processo de aceleração, momento em que uma outra carreta, uma Scania/P320, que seguia pela rodovia tentou desviar e frear, mas não conseguiu evitar a colisão traseira.

Com o impacto, a passageira da Scania/P320 não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os motoristas não se feriram.

