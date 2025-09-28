A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que não pretende ser presidente do Brasil, mas sim primeira-dama novamente, ao lado de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Michelle fez as declarações durante um discurso em um evento do PL Mulher em Rondônia, nesse sábado (27/9).

“Vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu não quero ser presidente, não. Eu quero ser primeira-dama”. A esposa do ex-chefe do Planalto chegou a afirmar que só toparia assumir uma possível candidatura, caso o marido pedisse: “Meu marido está em casa, mas, se ele quiser, eu serei a voz dele nos quatro cantos desta nação e até fora se precisar. Eu não vou abaixar a minha cabeça”.

Na última semana, Michelle deu uma entrevista ao jornal britânico The Telegraph na qual afirmou que estaria pronta para disputar as eleições em 2026, caso seja da vontade de Deus, mas sem deixar claro qual cargo disputaria.

Em julho, Bolsonaro chegou a confirmar a esposa como pré-candidata ao Senado Federal pelo Distrito Federal, no próximo ano, pelo Partido Liberal.

Fonte: Catielen de Oliveira/Metrópoles