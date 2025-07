Neymar volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16) em um clássico contra o Flamengo que promete ser quente. O Santos, que ficou um mês sem jogar por conta da pausa do Mundial de Clubes, fez um amistoso contra a Desportiva Ferroviária na última semana, vencendo por 3 a 1. O camisa 10, inclusive, marcou o dele de pênalti.

A última partida oficial de Neymar pelo clube, porém, foi no dia 1º de junho, contra o Botafogo, quando ele foi expulso por fazer um gol de mão — ele recebeu amarelo pelo lance e já estava pendurado.

Com poucos jogos e números neste Brasileirão, Neymar, que renovou o contrato com o Peixe, tem um retrospecto negativo diante do Rubro-Negro. No total, foram seis partidas do camisa 10 contra o Flamengo pelo campeonato na primeira passagem dele pelo Santos, com uma vitória, três empates e duas derrotas, um aproveitamento de apenas 33%. O último triunfo com Neymar em campo pelo Brasileiro foi no dia 12 de setembro de 2012.

Chance na bola parada?

Na última atividade realizada no CT Rei Pelé, visando o confronto de hoje, o elenco alvinegro participou de um trabalho tático seguido por atividades específicas de bola parada. Neymar, mais uma vez, foi o centro das atenções: participou ativamente do treino e mostrou boa forma nas cobranças de falta, com alto aproveitamento nas finalizações.

Além do camisa 10, o volante Willian Arão também esteve em campo. Ele ficou fora da vitória sobre a Desportiva Ferroviária, por conta de um reforço muscular, mas treinou normalmente nesta segunda. Já Cleber Xavier terá dois desfalques confirmados: o volante João Schmidt e o meia Benjamín Rollheiser, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que o Santos mantenha a base da equipe que iniciou o último amistoso em Cariacica. A provável escalação tem: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme. O clube ocupa atualmente a 16ª colocação do Brasileirão, com 11 pontos, e encara o duelo contra o Flamengo como uma chance crucial para se afastar da zona de rebaixamento.

