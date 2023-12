O número de incêndios em vegetação registrados em novembro de 2023, em Minas, foi três vezes maior do que no mesmo mês nos últimos dois anos somados. Em 2021 e 2022 foram atendidos 154 e 159 incêndios, respectivamente. Já o número deste ano é de 971 ocorrências.

O dado é do Corpo de Bombeiros e evidencia a necessidade de ter certos cuidados para evitar cenários deste tipo. Duas ocorrências recentes ilustram o número registrado. Uma delas foi em Santa Maria Do Salto, no Vale do Jequitinhonha, onde um incêndio atinge a reserva do Parque Nacional do Alto Cariri, na divisa do estado com a Bahia, desde quarta-feira (29). Na sexta-feira (1°), o Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas.

Equipes do Pelotão de Combate a Incêndio Florestal do Batalhão especializado foram deslocadas de Belo Horizonte para apoio na região.

O outro chamado dos Bombeiros foi na quinta-feira (30), na zona rural Janaúba, Norte de Minas, para combater um incêndio em pastagem. A ocorrência envolvia algumas partes da mata nativa e existiam vários focos e uma linha de fogo intensa.

Os militares contaram com o apoio de nove funcionários da fazenda, dois caminhões pipa e três tratores. O incêndio atingiu aproximadamente 50 hectares.

Recomendações do Corpo de Bombeiros:

• Realizar aceiro em torno de propriedades rurais e plantações

• Não atear fogo para limpar de lotes e pastos

• Não soltar fogos de artifício próximo a matas

• Em caso de incêndio, saia para ambiente aberto para evitar intoxicação por inalação de fumaça.

