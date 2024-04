A quaresmeira, tipo de jacatirão que tem esse nome porque floresce na quaresma, está ainda em plena florescência, enchendo de cores caminhos e jardins.

Em Rancho Queimado, na grande Florianópolis, há um trecho da 282 que está uma beleza, tingido de vermelho e vinho dos dois lados da estrada. Na serra gaúcha também há muitos deles, principalmente nos jardins, e a quantidade de flores é um espetáculo à parte.

Este tipo de jacatirão, a quaresmeira, tem as flores menores do que o jacatirão nativo, que floresce na primavera/verão, mas é mais colorido, tem cores mais vivas, mais vibrantes. Então não dá pra não notar uma quaresmeira fechada de flores. O manacá-da-serra, outro tipo de jacatirão que floresce no inverno, é mais parecido com o nativo.

Fico encantado com as manchas vermelhas que as quaresmeiras deixam na mata, nos jardins, nas beiras das estradas. Mas não é um encantamento comum, simples, é um encantamento mágico, pois meus olhos são atraídos pelas cores das pétalas vermelhas e cor de vinho, no meio do verde, e meu olhar flutua em direção a elas, como se minha alma seguisse com ele em direção às cores. E então meus olhos brilham, como faróis, e o raio de luz é o canal de ligação com meu coração.

É assim que me sinto encantado com a generosidade das flores do jacatirão, encantamento que envolve meu olhar, minha alma, meu coração. É a flor da Páscoa, o enfeite da natureza para celebrar a ressurreição de Cristo.

Para nos ajudar, com suas cores, a comemorar a elevação do Menino Sagrado aos céus e para nos ajudar a renascermos, para nos ajudar a nos renovar, para aguçar a nossa solidariedade, o perdão e para nos reconstruirmos.