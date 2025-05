O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em uma rede social que deverá receber alta hospitalar neste domingo (4).

Bolsonaro está internado em Brasília desde o dia 13 de abril, quando passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal. O procedimento durou mais de 12 horas.

“Depois de 3 semanas, alta prevista para hoje, domingo, às 10h. Obrigado meu Deus por mais esse milagre (12 horas de cirurgia)”, escreveu.

Na publicação, o ex-presidente disse ainda que volta para casa “renovado” e que seu próximo desafio será “acompanhar a Marcha Pacífica da Anistia Humanitária”, marcada para esta semana, em Brasília.

O último boletim médico, divulgado no último sábado (3), dizia que o ex-presidente Bolsonaro segue estável e deve ter alta nos próximos dias, diz boletim”.

“Segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece a orientação de restrição de visitas, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias”, disse a equipe médica no informe.

