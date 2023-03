O projeto Oficina do Ser, idealizado e realizado pela psicóloga Luciane Saporetti há 12 anos, totalmente voluntário, com o apoio do Rotary Club de Formiga, levou mais de 200 pessoas ao Salão Nobre da Acif/CDL, no dia 21 deste mês.

A psicóloga ministrou a palestra “Despertando o autoamor”, e enfatizou a importância dessa prática diária na vida de cada um. Quem esteve presente saiu com algumas ferramentas de saúde mental na bagagem.

Além disso, foram arrecadados mais de 300 quilos de feijão, que foram doados pelos participantes. Todo o alimento arrecadado será repassado para o Centro Espírita Amigos de Jesus, Missão Marta e Maria e Santa Casa de Caridade de Formiga.

A próxima edição do projeto será dia 30 de maio. Para participar, no final do mês de abril será divulgado o link para as inscrições. Mais informações sigam os perfis no instagram: @psicologiaemmovimento e @rotaryclubformiga4560.

Fonte: Rotary Club